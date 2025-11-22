Цієї ночі силами ППО збито та подавлено 89 з 104 російських дронів

У ніч на 22 листопада російські війська атакували Україну однією балістичною ракетою «Іскандер-М» та 104 ударними безпілотниками різних типів, близько 65 з яких — Shahed, повідомили в Повітряні сили ЗСУ. Дрони запускали з напрямків Орел, Брянськ, Шаталово, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованого Донецька.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони.

Станом на 09:00 збито та подавлено 89 ударних БпЛА на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання 13 дронів у шість локацій, а також балістичної ракети — в одну локацію.

Атака тривала станом на ранок — у повітряному просторі залишалися ворожі дрони. Повітряні сили закликали громадян дотримуватися правил безпеки.