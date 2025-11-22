        Суспільство

        Нічна атака по Одещині: пошкоджені адмінбудівлі та 11 вантажівок, двоє людей постраждали

        Сергій Бордовський
        22 Листопада 2025 10:11
        Уночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одеської області, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Попри роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури: постраждали фасади, дахи та скління адміністративних будівель, на автостоянці ушкоджень зазнали 11 вантажних автомобілів.

        У результаті влучань виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, зазначили у ДСНС. За попередніми даними, постраждали двоє людей, яким надають необхідну медичну допомогу.

        Ворог завдав масованого удару по півдню Одещини / Фото: ДСНС, Одеська ОВА

        Аварійно-рятувальні підрозділи продовжують роботу в районі атаки.

