Нічна атака по Одещині: пошкоджені адмінбудівлі та 11 вантажівок, двоє людей постраждали

Уночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одеської області, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер. Попри роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури: постраждали фасади, дахи та скління адміністративних будівель, на автостоянці ушкоджень зазнали 11 вантажних автомобілів.
У результаті влучань виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, зазначили у ДСНС. За попередніми даними, постраждали двоє людей, яким надають необхідну медичну допомогу.
Аварійно-рятувальні підрозділи продовжують роботу в районі атаки.