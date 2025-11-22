Нічна атака по Одещині: пошкоджені адмінбудівлі та 11 вантажівок, двоє людей постраждали

У Куп’янську можуть перебувати близько 40 російських військових

Кількість загиблих у Тернополі зросла до 32: рятувальники виявили тіло ще однієї жінки

У результаті влучань виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували, зазначили у ДСНС . За попередніми даними, постраждали двоє людей, яким надають необхідну медичну допомогу.

Уночі ворог завдав чергового масованого удару по півдню Одеської області, повідомив начальник ОВА Олег Кіпер . Попри роботу сил ППО, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури: постраждали фасади, дахи та скління адміністративних будівель, на автостоянці ушкоджень зазнали 11 вантажних автомобілів.