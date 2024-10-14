Суспільство

Сьогодні понад 60 закордонних дипустанов України отримали анонімні листи про замінування
14 Жовтня 2024 18:22
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замінування, мзс
Ілюстративне фото з відкритих джерел

14 жовтня понад шістдесят закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні повідомлення про замінування. Такі ж повідомлення отримали й структурні підрозділи українського МЗС.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

“У понеділок, 14 жовтня, понад шість десятків закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель; ця кількість продовжує зростати. Подібні листи отримали і структурні підрозділи МЗС України”.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.

У відомстві зауважили, що масована хвиля анонімних повідомлень про замінування жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ. 

“Міністерство закордонних справ України перебуває в контакті з правоохоронними та розвідувальними органами України, іноземними партнерами, працює над зʼясуванням обставин і мети скоординованої хвилі анонімних погроз та її організаторів”.


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