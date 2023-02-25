Україна розширить і замінує кордон з Росією та Білоруссю

Державний кордон України з Білоруссю та Росією буде суттєво зміцнений. Йдеться про спорудження додаткової смуги мінно-вибухових загороджень.

Відповідне рішення підтримали депутати Верховної Ради. Про це йдеться у законопроекті №7475 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону”, повідомляє Obozrevatel.

Законопроект передбачає зміцнення захисту державного кордону України. У Державній прикордонній службі пояснили, що тепер смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки.

Всю цю територію буде заміновано з метою безпеки. У цих межах встановлюється спеціальний прикордонний режим заборони вільного в’їзду, перебування, проживання, пересування осіб, які не пов’язані з обороною чи охороною державного кордону України.

Варто зазначити, що подібні заходи безпеки вже були раніше застосовані вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону, проте законопроект №7475 фактично розширює зону, яка буде замінована.

Народний депутат Юрій Здебський зазначив, що ухвалення цього законопроєкту вирішує перелік питань, які суттєво впливають на стан охорони кордону.

«Документ закладає основу та вдосконалює систему охорони держкордону, вирішує питання виділення земель для облаштування інженерних споруд вздовж лінії кордону, визначає місце прикордонників в загальній системі сил оборони під час воєнного стану», – розповів нардеп.