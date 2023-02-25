Новини

Україна розширить і замінує кордон з Росією та Білоруссю

25 Лютого 2023 15:13
31
читать на русском →
кордон, замінування

Державний кордон України з Білоруссю та Росією буде суттєво зміцнений. Йдеться про спорудження додаткової смуги мінно-вибухових загороджень.

Відповідне рішення підтримали депутати Верховної Ради. Про це йдеться у законопроекті №7475 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону”, повідомляє Obozrevatel.

Законопроект передбачає зміцнення захисту державного кордону України. У Державній прикордонній службі пояснили, що тепер смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки.

Всю цю територію буде заміновано з метою безпеки. У цих межах встановлюється спеціальний прикордонний режим заборони вільного в’їзду, перебування, проживання, пересування осіб, які не пов’язані з обороною чи охороною державного кордону України.

Варто зазначити, що подібні заходи безпеки вже були раніше застосовані вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону, проте законопроект №7475 фактично розширює зону, яка буде замінована.

Народний депутат Юрій Здебський зазначив, що ухвалення цього законопроєкту вирішує перелік питань, які суттєво впливають на стан охорони кордону.

«Документ закладає основу та вдосконалює систему охорони держкордону, вирішує питання виділення земель для облаштування інженерних споруд вздовж лінії кордону, визначає місце прикордонників в загальній системі сил оборони під час воєнного стану», – розповів нардеп.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
25 Лютого 2023 09:35
125

Євросоюз нарешті схвалив десятий пакет санкцій проти Росії
25 Лютого 2023 18:47
36

Росія припинила трубопровідне постачання нафти до Польщі
25 Лютого 2023 18:14
22

На Донеччині затримали інформатора РФ, який «наводив» ворожу артилерію на бойові позиції ЗСУ
25 Лютого 2023 12:40
53

На Харківщині затримали колаборанта, який під час окупації фабрикував справи проти українців
25 Лютого 2023 12:09
200

У Європі шукають спосіб підштовхнути Україну до переговорів з РФ, бо втрачають віру і ресурси, – WSJ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Год Новой Украины
Віталій ПОРТНИКОВ

Гітлер у футлярі
Александр КИРШ

Президент Главной страны мира в 80 лет стал Героем
Михайло ФЕДОРОВ

Дії 3 роки. Як Україна отримала місце у світовій історії цифровізації?
Александр КИРШ

В глубинах каждого Байдена сидит Орбан
Александр КИРШ

Село Залужное и страна московия:
поддерживаю новые названия и поясняю
усі думки