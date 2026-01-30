ВАКС обрав запобіжний захід екскерівництву ДПСУ у справі про хабарі

Вищий антикорупційний суд застосував запобіжні заходи до колишніх топпосадовців Державної прикордонної служби України у справі про систематичне одержання неправомірної вигоди за сприяння безперешкодному перетину державного кордону.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура. За клопотаннями детектива НАБУ, погодженими прокурором САП, слідчий суддя ВАКС частково задовольнив подані клопотання та обрав запобіжні заходи у вигляді застави.

Зокрема, до колишнього голови Державної прикордонної служби України Сергія Дейнеки застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 10 млн грн. До колишнього начальника відділу пункту пропуску Держприкордонслужби суд застосував заставу у розмірі 2 млн грн.

Реклама

Реклама

На обох підозрюваних покладено процесуальні обов’язки, зокрема з’являтися за викликом слідчого, прокурора та суду, не залишати територію України без відповідного дозволу, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у цьому кримінальному провадженні, а також здати на зберігання документи для виїзду за кордон.

Строк дії покладених обов’язків визначено до 30 березня 2026 року.