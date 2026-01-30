РФ вдарила балістичною ракетою по американському підприємству на Харківщині, — Зеленський

У ніч з 29 на 30 січня в Україні не фіксували ударів по енергетичних обʼєктах, проте ще у четвер вдень були ураження саме енергетичної інфраструктури в кількох регіонах. Спостерігається переорієнтація російської армії на удари по логістиці, також тривають удари дронів по звичайній забудові в містах.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський.

На Харківщині росіяни завдали удару балістичною по складах цивільного виробництва. Як зазначив президент, під атакою опинилася американська компанія.

За даними ЗМІ, йдеться про компанію Philip Morris, фабрика якої розташована у передмісті Харкова.

У Запоріжжі “шахеди” вдарили по одному з районів міста. Майже цілодобово тривають удари FPV-дронів по Херсону, по містах Дніпровщини, і найбільше по Нікополю. Складна ситуація в прикордонні Чернігівщини, Сумщини, Харківщини.