На Харківщині ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з семи сіл

Рада оборони Харківської області ухвалила рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з семи населених пунктів Старосалтівської громади. Також обговорили стан енергетики, готовність Пунктів Незламності та організацію навчання в умовах безпеки.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, під час засідання Ради оборони Харківської області розглянули низку ключових безпекових питань.

Зокрема, обговорили стан енергетики регіону. За словами Синєгубова, фахівці працюють цілодобово над стабілізацією систем енергопостачання, щоб попри постійні обстріли пройти холодний період і забезпечити мешканців області світлом і теплом.

Окремо ухвалили рішення про примусову евакуацію родин із дітьми із семи сіл Старосалтівської громади — Березники, Вишневе, Гонтарівка, Металівка, Радькове, Зарічне та Широке. За останніми даними, у цих населених пунктах наразі перебувають 25 дітей. Очільник ОДА закликав родини з неповнолітніми негайно виїхати з небезпечних територій, наголосивши, що йдеться про збереження життя.

Синєгубов зазначив, що маршрути евакуації вже відпрацьовані, підготовлені місця тимчасового проживання. Евакуйовані сім’ї отримають допомогу в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат та гуманітарної підтримки.

Також на засіданні проаналізували готовність мережі Пунктів Незламності. В області заздалегідь підготували 841 такий об’єкт, з яких 778 уже працюють. Ще 63 пункти можуть бути розгорнуті протягом двох годин, а за потреби додатково планують оперативно відкрити 354 пункти обігріву. Усі Пункти Незламності оснащені автономним опаленням та альтернативними джерелами живлення.

Крім того, обговорили організацію навчання школярів і дошкільнят у приміщеннях метрополітену та відповідність освітніх локацій вимогам безпеки й цивільного захисту.