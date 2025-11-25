Вода у Харкові подаватиметься за графіком

Вода в Харкові зараз подається за графіком через нічні ворожі атаки по критичній інфраструктурі, заявив міський голова Ігор Терехов.

«Уночі ворог приблизно десятьма «шахедами» атакував підстанцію АТ «Харківобленерго», розташовану в Харківській області. Вона є основною для забезпечення Харкова водою, тому після удару місто тимчасово перейшло на власні резервні схеми живлення. Це система «енергетичного острова», яку ми створювали раніше. Комунальні служби безперервно працюють над відновленням водопостачання після пошкодження енергооб’єкта», – цитує мера пресслужба міської ради.

За його словами, зараз близько 60% абонентів у Харкові забезпечені водою. В деяких районах введені тимчасові обмеження та знижений тиск через ремонтні роботи.

