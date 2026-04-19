“Хезболла” готова до перемир’я з Ізраїлем, але висунула умови

«Хезболла» заявила про готовність співпрацювати щодо припинення вогню з Ізраїлем, але висунула низку умов. Серед них — повне припинення атак та виведення ізраїльських військ.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на заяву лідера угруповання Наїма Касема.

За його словами, угруповання «повністю відкрите» до співпраці з урядом Лівану в межах перемир’я, однак водночас залишає свої сили у бойовій готовності.

Касем назвав п’ять умов для продовження миру з Ізраїлем, зокрема «постійне припинення» ізраїльських атак по території Лівану та повне виведення військ.

Водночас реалізація цих вимог виглядає складною. Минулого місяця «Хезболла» атакувала Ізраїль на підтримку Ірану, після чого Ізраїль розпочав масштабну наземну операцію на півдні Лівану та заявив про намір утримувати частину територій.

У Державному департаменті США заявили, що в межах перемир’я сторони також підтвердили позицію про те, що угруповання не має бути озброєним.

Роззброєння «Хезболли» залишається складним питанням, оскільки уряд Лівану не має прямого контролю над угрупованням, яке відмовляється складати зброю та вважається сильнішим за національну армію.

Після попереднього перемир’я 2024 року, досягнутого за посередництва США, Ізраїль мав вивести війська з Лівану, а «Хезболла» — роззброїтися, однак цього не сталося.

Касем наголосив, що припинення вогню не може бути одностороннім і має дотримуватися обома сторонами.

Він також заявив, що тривалий мир залежатиме від повернення сотень тисяч ліванців, які були змушені залишити свої домівки через війну, однак присутність ізраїльських військ може затягнути цей процес.

За даними влади Лівану, унаслідок останньої війни загинули близько 2 300 людей. Ізраїль повідомляє про щонайменше 13 загиблих військових і двох цивільних.