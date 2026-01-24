        Суспільство

        Поліція та волонтери допомогли евакуйованим тваринам і переселенцям на Харківщині

        Віктор Алєксєєв
        24 Січня 2026 17:37
        Поліцейські спільно з волонтерами доставили допомогу евакуйованим тваринам та родинам переселенців на Харківщині / Фото Нацполіція
        Поліцейські спільно з волонтерами доставили допомогу евакуйованим тваринам та родинам переселенців на Харківщині / Фото Нацполіція

        На Харківщині поліцейські спільно з волонтерами доставили гуманітарну допомогу евакуйованим тваринам та родинам вимушених переселенців. Допомогу передали в межах підтримки людей і тварин, вивезених із зон активних бойових дій.

        Про це повідомили в поліції Харківської області.

        Правоохоронці передали корм для тварин, яких раніше евакуювали з районів активних бойових дій Харківської та Донецької областей.

        Крім того, сім’ям внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають на території Зміївської громади Харківської області, доставили пічки для опалення приміщень і приготування їжі, а також продукти харчування тривалого зберігання.

        У поліції зазначили, що евакуйовані з прифронтових районів тварини наразі перебувають у притулку «Animals 911». Там вони вакциновані, чиповані та забезпечені належним харчуванням і ветеринарним доглядом.

        Надалі волонтери планують знайти врятованим тваринам нові домівки та відповідальних господарів.


