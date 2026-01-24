Поліція та волонтери допомогли евакуйованим тваринам і переселенцям на Харківщині

На Харківщині поліцейські спільно з волонтерами доставили гуманітарну допомогу евакуйованим тваринам та родинам вимушених переселенців. Допомогу передали в межах підтримки людей і тварин, вивезених із зон активних бойових дій.

Про це повідомили в поліції Харківської області.

Правоохоронці передали корм для тварин, яких раніше евакуювали з районів активних бойових дій Харківської та Донецької областей.

Крім того, сім’ям внутрішньо переміщених осіб, які тимчасово проживають на території Зміївської громади Харківської області, доставили пічки для опалення приміщень і приготування їжі, а також продукти харчування тривалого зберігання.

У поліції зазначили, що евакуйовані з прифронтових районів тварини наразі перебувають у притулку «Animals 911». Там вони вакциновані, чиповані та забезпечені належним харчуванням і ветеринарним доглядом.

Надалі волонтери планують знайти врятованим тваринам нові домівки та відповідальних господарів.