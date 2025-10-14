        Суспільство

        Екіпаж "Білого Янгола" разом із волонтерами евакуював коня з прифронтової зони

        Віктор Алєксєєв
        14 Жовтня 2025 13:33
        Тварина зараз у притулку “Animals 911 Ukraine”, де отримує необхідний ветеринарний догляд, харчування та турботу / Фото Нацполіція
        Поліцейські спецпідрозділу «Білий Янгол» спільно з представниками Червоного Хреста України та благодійної організації «Animals 911 Ukraine» провели рятувальну операцію з вивезення коня, який потребував термінової медичної допомоги та ветеринарного догляду, повідомили в Нацполіції.

        Тварина перебувала поблизу лінії бойових дій, де забезпечити належні умови було неможливо. Для порятунку залучили спеціальний транспорт для перевезення великих тварин і досвідчених зоозахисників, обізнаних із поведінкою коней. Дорога до умовно безпечного місця тривала понад 100 кілометрів і вимагала злагодженої роботи всіх учасників.

        Кінь успішно доправлений до притулку «Animals 911 Ukraine», де отримує необхідний ветеринарний догляд, харчування та турботу. Нині в притулку перебуває близько 450 тварин, евакуйованих із прифронтових територій Харківської та Донецької областей. Життя цих тварин рятують завдяки щоденній самовідданій роботі поліцейських, військових і волонтерів, які продовжують ризикувати собою заради кожної живої істоти.

