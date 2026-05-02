        Події

        Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: двоє загиблих і семеро поранених

        Віктор Алєксєєв
        2 Травня 2026 09:14
        читать на русском →
        Атака дрона на маршрутку в Херсоні: загинули двоє людей / Фото Херсонська ОВА
        У Херсоні російський безпілотник атакував маршрутку вранці 2 травня. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.

        Російські війська близько 07:00 атакували з безпілотника маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.

        На місці загинули двоє людей — комунальник і жінка, їхні особи наразі встановлюють.

        Реклама
        Реклама

        Поранення дістали ще семеро людей — шестеро чоловіків і одна жінка. Серед постраждалих четверо працівників комунальної служби. Усіх доставили до лікарні.

        Попередньо, постраждалі отримали вибухові травми. Медики проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини