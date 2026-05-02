Російський дрон атакував маршрутку в Херсоні: двоє загиблих і семеро поранених

У Херсоні російський безпілотник атакував маршрутку вранці 2 травня. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще семеро дістали поранення.
Російські війська близько 07:00 атакували з безпілотника маршрутне таксі у Дніпровському районі Херсона, повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін.
На місці загинули двоє людей — комунальник і жінка, їхні особи наразі встановлюють.
Поранення дістали ще семеро людей — шестеро чоловіків і одна жінка. Серед постраждалих четверо працівників комунальної служби. Усіх доставили до лікарні.
Попередньо, постраждалі отримали вибухові травми. Медики проводять обстеження та надають їм необхідну допомогу.