Меланія Трамп написала листа Путіну щодо викрадених українських дітей

Перша леді США Меланія Трамп порушила тему українських дітей, яких викрали та вивезли до Росії, у своєму особистому листі до Володимира Путіна. Про це повідомили два посадовці Білого дому агентству Reuters.

За їхніми словами, президент США Дональд Трамп особисто передав цей лист Путіну під час переговорів на військовій базі в Анкориджі, Аляска. Меланія Трамп, уродженка Словенії, не була присутня на зустрічі.

Посадовці не розкрили змісту листа, уточнивши лише, що в ньому йдеться про проблему викрадення дітей унаслідок війни в Україні.

Питання примусової депортації українських дітей залишається надзвичайно чутливим. Київ вважає дії Росії, яка вивезла десятки тисяч дітей на свою територію або до тимчасово окупованих регіонів без згоди батьків чи опікунів, воєнним злочином і актом геноциду відповідно до Конвенції ООН.

Москва натомість заявляє, що «захищає дітей від бойових дій». Водночас Управління ООН з прав людини наголошує, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Росія завдала страждань мільйонам українських дітей і систематично порушувала їхні права.

Як повідомлялося, Саміт Трампа і Путіна тривав майже три години, але сторони не досягли домовленості про припинення вогню в Україні.