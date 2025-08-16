FT: Трамп порадив Зеленському “укласти угоду”

Президент США Дональд Трамп не зміг отримати від Володимира Путіна жодних зобов’язань щодо припинення війни в Україні після саміту на Алясці, який розпочався з урочистостей, але завершився безрезультатно, пише Financial Times.

Це була перша зустріч американського президента з Путіним від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році, що фактично поклало край спробам Заходу ізолювати російського лідера.

Перед переговорами Трамп заявляв, що вимагатиме від Путіна припинення вогню в Україні. Проте він залишив Аляску без жодних поступок з боку російського президента, який чітко дав зрозуміти, що не відмовився від своїх жорстких вимог капітуляції України.

Американський президент допустив можливість майбутніх зустрічей з Путіним та українським лідером Володимиром Зеленським, однак після переговорів зазначив, що відповідальність за завершення війни тепер лежить на Києві та європейських союзниках.

«Тепер усе залежить від президента Зеленського», – сказав Трамп у коментарі Fox News після саміту. «Європейські країни також мають трохи більше долучитися. Але це рішення президента Зеленського. Якщо вони захочуть, я буду на наступній зустрічі».

Порада Трампа Зеленському звучала просто: «укласти угоду». Він додав: «Росія – дуже велика держава, а Україна – ні. Вони воюють проти величезної воєнної машини».

Трамп також дав зрозуміти, що відмовляється від планів завдати удару по економіці Росії у разі відсутності домовленостей про перемир’я, зокрема щодо можливих обмежень для імпортерів російської нафти, таких як Китай.

«З огляду на сьогоднішні результати, думаю, нам поки не варто про це думати», – сказав він.

Нездатність Трампа домогтися поступок від Путіна викликала занепокоєння у частини експертів. Колишній посол США в Києві Вільям Тейлор зазначив, що «гарна новина» полягає у відсутності «нової Ялти чи Мюнхена», але «погана новина – відсутність перемир’я».

Завершення зустрічі було доволі стриманим, хоча на початку Трамп урочисто зустрів Путіна на військовій базі Елмендорф в Анкориджі, де для нього розкатали червону доріжку. Він запросив усміхненого Путіна у свій броньований автомобіль «The Beast» для короткої поїздки до місця проведення переговорів.

За словами Андреа Кендалл-Тейлор із Центру нової американської безпеки, така зустріч стала «великою перемогою» для Путіна, особливо після того, як Трамп обіцяв серйозні наслідки у разі відмови російського президента від перемир’я.

Переговори тривали близько трьох годин за участі двох високопоставлених чиновників і перекладача з обох сторін. Після цього лідери виступили на короткій, 12-хвилинній пресконференції без деталей і відмовилися відповідати на запитання.

У той час, коли президенти робили заяви, щонайменше сім регіонів України перебували під повітряною тривогою через атаки російських дронів, ракет і авіабомб.

Друга зустріч між делегаціями у Анкориджі була скасована.

Путін, виступаючи першим, заявив, що сподівається на «старт відновлення ділових і прагматичних відносин між Росією і США». Трамп же підсумував: «Угода – це угода. Її ще немає, але ми маємо дуже хороші шанси».

Колишній співробітник Ради національної безпеки США Ерік Грін, який організовував зустріч Джо Байдена з Путіним у Женеві у 2021 році, вважає, що переговори в Анкориджі відображають зміну політики Вашингтона щодо України за часів Трампа. Він зазначив, що США фактично зменшують власний вплив, знімають ізоляцію Путіна та створюють питання щодо бачення європейської безпеки у політиці Трампа.

За словами українських посадовців, результат зустрічі виглядав «дуже дивним». Один з радників президента назвав її «нічим».

Під час пресконференції Путін погодився з твердженням Трампа, що вторгнення Росії в Україну не відбулося б за його каденції. Трамп кивнув у відповідь.

На завершення зустрічі Путін англійською запитав: «Наступного разу у Москві?» Трамп відповів: «Цікаво. За це мене трохи розкритикують, але я можу уявити, що це можливо».