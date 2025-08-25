Команда Джей Ді Венса телефонувала Залужному після скандалу в Овальному кабінеті, — The Guardian

Після скандалу між президентом Володимиром Зеленським, його американським колегою Дональдом Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом з Білого дому телефонували до українського посла Валерія Залужного. Дзвінок здійснила команда Венса, пише The Guardian.

За даними видання, Венс зателефонував Залужному на початку березня, через три дні після сварки в Овальному кабінеті, розглядаючи його як “можливу заміну Зеленському”.

Команда Венса намагалася встановити контакт із Залужним через різні дипломатичні канали, однак після консультації з керівником апарату президента України посол відмовився від дзвінка.

Джерело The Guardian пояснило таке рішення як “демонстративний вияв єдності”. За його словами, колишній головнокомандувач розумів, що підтримка команди Дональда Трампа проти чинного президента України була б неправильним кроком.

“Багато його прихильників не розуміли, чому він так вчинив. Але це була принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними”, — цитує Guardian співрозмовника.