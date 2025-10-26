Пограбування Лувру: затримано двох підозрюваних, одного — в аеропорту перед втечею

Французька поліція затримала двох підозрюваних у справі про пограбування Лувру, що сталося 19 жовтня і сколихнуло Францію та світ. Про це повідомило видання Paris Match.

Першого підозрюваного заарештували ввечері 25 жовтня в аеропорту Роісі-Шарль-де-Голль. Чоловік, чия особа поки не розголошується, збирався вилетіти до Алжиру. Поліцейські з національного управління поліції на кордонах (DNPAF) перехопили його та передали слідчим паризької судової поліції з бригади з придушення бандитизму (BRB). Наразі допит триває в рамках затримання під вартою, і слідчі намагаються з’ясувати, чи брав він безпосередню участь у злочині.

Другого підозрюваного затримали в паризькому регіоні вже після першого арешту. Обидва чоловіки фігурують як можливі співучасники чотирьох грабіжників, які проникли до музею о 9:30 ранку 19 жовтня.

Реклама

Реклама

Суботня публікація в британській газеті The Telegraph додала інтриги: джерела, близькі до розслідування, стверджують про існування цифрових доказів, які вказують на співпрацю з боку одного з охоронців Лувру. “Цифрові медично-юридичні докази показують, що один з членів команди безпеки музею контактував з грабіжниками перед пограбуванням”, – цитує видання джерело. Зокрема, чутлива інформація щодо безпеки музею нібито була передана злочинцям.

На місці злочину зібрано понад 150 зразків ДНК, відбитків пальців та інших слідів, які зараз аналізуються. “Є докази, що це могло бути справою зсередини”, – зазначає джерело The Telegraph.

Прокурорка Парижа Лор Бекко, яка доручила розслідування магістратам Міжрегіональної спеціалізованої юрисдикції (JIRS), прокоментувала ситуацію цього тижня в інтерв’ю Journal du Dimanche: “Збитки оцінено зберігачкою Лувру в 88 мільйонів євро – сума надзвичайно вражаюча, але не має нічого паралельного з історичними збитками”. Вона також уточнила деталі: транспортний засіб-підіймач, використаний грабіжниками, був орендований через фіктивну угоду на “переїзд”. Один із працівників орендної компанії зіткнувся з двома “загрозливими чоловіками”, але насильства не зазнали – згодом він подав скаргу.

Понад сто слідчих з BRB, підтримуваних колегами з центрального управління з боротьби з торгівлею культурними товарами (OCBC), працюють над ідентифікацією всіх причетних та пошуком викрадених прикрас. “Ми не зупинимося, доки не повернемо скарби нації”, – обіцяє Бекко.