Патрульний привласнив шолом і тактичні рукавиці з місця ДТП та спробував продати їх на OLX

Верховний Суд залишив у силі вирок старшому інспектору патрульної служби, який під час чергування забрав з місця ДТП шолом і тактичні рукавиці, а згодом виставив їх на продаж на OLX. Про це пише Судово-юридична газета з посиланням на повідомлення Касаційного кримінального суду Верховного Суду.
За матеріалами справи, патрульний прибув на місце аварії, де мотоцикліст впав і пошкодив припаркований автомобіль. Власник мотоцикла покинув місце події, залишивши шолом та рукавиці. Інспектор, перебуваючи у присутності свідків, заявив, що вилучає речі для документування слідів ДТП, після чого забрав їх та приховав. Пізніше він розмістив оголошення про продаж шолома і рукавиць на OLX.
Суди попередніх інстанцій визнали інспектора винним за ч. 1 ст. 185 КК (крадіжка). Захист наполягав, що ці речі були «знахідкою» і умислу на привласнення не було.
Верховний Суд відхилив аргументи обвинуваченого. Суд зазначив, що привласнення не може вважатися «знахідкою», оскільки патрульний був очевидцем ситуації, не повідомив керівництво, не намагався встановити власника і не вчиняв дій для повернення майна. Натомість він зберігав речі у себе та намагався їх продати.
Вирок залишено без змін.