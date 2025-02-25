Кримінал

У Києві обікрали військового, який приїхав у столицю на лікування
25 Лютого 2025 09:21
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Затриманий за крадіжку військового обладнання / Фото: Поліція Києва
Затриманий за крадіжку військового обладнання / Фото: Поліція Києва

Київські поліцейські затримали 59-річного чоловіка, який вкрав тепловізор у військового, що приїхав до столиці на лікування. Пристрій, подарований волонтерами, вже повернули власнику, а зловмиснику загрожує до восьми років ув’язнення.

Про це повідомили в поліції Києва.

З повідомленням про крадіжку до поліції Шевченківського району звернувся діючий військовослужбовець.

“Заявник розповів, що, перебуваючи у приміщенні маркету, він залишив тепловізор на касовій стійці й ненадовго відволікся, після чого помітив відсутність коштовної речі. Вказаний прилад чоловіку подарували волонтери й незабаром він разом з ним мав повертатись до місця несення служби”, – йдеться в повідомленні.

За допомогою записів з камер відеоспостереження правоохоронці встановили підозрюваного. Ним виявився 59-річний місцевий мешканець, у якого поліцейські під час слідчих дій вилучили викрадений пристрій.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України – це крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Порушнику повідомлено про підозру, йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Згідно з ухвалою суду, речовий доказ – прилад нічного бачення – повернуто власникові.

Тепловізор / Фото: Поліція Києва

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