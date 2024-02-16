Україна запустить контейнерні каравани Дунаєм

«Українське Дунайське Пароплавство» (УДП) готується до запуску баржевих контейнерних караванів. Метою є створити альтернативний спосіб експорту української продукції в обхід заблокованому кордону.

Про це заявили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Каравани планують запустити по річці Дунай. У такий спосіб Україна зможе експортувати товари до Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца.

У міністерстві кажуть, що компанія буде забезпечувати зберігання та перевалку в українських портах та займатиметься організацією перевалки в портах вивантаження.

Наразі «Українське Дунайське Пароплавство» консультується з перевізниками щодо залучення потрібної кількості контейнерів, щоб запустити перші каравани.