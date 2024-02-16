Економіка

Україна запустить контейнерні каравани Дунаєм

16 Лютого 2024 18:18
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дунай
Ілюстративне фото

«Українське Дунайське Пароплавство» (УДП) готується до запуску баржевих контейнерних караванів. Метою є створити альтернативний спосіб експорту української продукції в обхід заблокованому кордону.

Про це заявили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.

Каравани планують запустити по річці Дунай. У такий спосіб Україна зможе експортувати товари до Болгарії, Сербії, Угорщини, Словаччини, Австрії, Німеччини та до румунського порту Констанца. 

У міністерстві кажуть, що компанія буде забезпечувати зберігання та перевалку в українських портах та займатиметься організацією перевалки в портах вивантаження. 

Наразі «Українське Дунайське Пароплавство» консультується з перевізниками щодо залучення потрібної кількості контейнерів, щоб запустити перші каравани.


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