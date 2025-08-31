У Сербії з’явилися білборди до дня народження Лукашенка

У Сербії в Белграді та Нові-Саді 30 серпня з’явилися білборди з привітаннями з днем народження авторитарного білоруського лідера Олександра Лукашенка. У суботу йому виповнився 71 рік.

На щитах, крім привітань, написано «Сербія любить тебе». Привітання були підписані «Іван Іванович — консервативний проект «Наші», повідомляє Радіо Свобода.

У заяві руху наголошується, що Лукашенко — «щирий і великий друг сербського народу», а Республіка Білорусь «завжди була поруч» у найважчі для Сербії моменти.

Проект «Наші» — ультраправа організація, офіційно не зареєстрована в Сербії. Вона відома своєю відкритою підтримкою російської війни проти України, виступами проти євроінтеграції країни, а також антимігрантською та анти-ЛГБТ риторикою.

Це не перша акція «Наших» на підтримку Лукашенка. У лютому минулого року Белград був обклеєний плакатами з написом «Сербія підтримує Лукашенка». В останні роки активісти руху також поширювали постери на підтримку президента Росії Володимира Путіна.