Сербська поліція застосувала сльозогінний газ проти протестувальників у Белграді

У п’ятницю ввечері в Белграді сербська поліція застосувала сльозогінний газ та спеціальні машини для контролю натовпу, щоб розігнати протестувальників, які кидали піротехніку та фаєри у правоохоронців, передає Reuters. Події розглядають як значне загострення дев’ятимісячних протестів у країні.

Протестувальники зібралися близько 20:00 за місцевим часом перед будівлею штабу армії, яку в 1999 році бомбили сили НАТО. Через кілька годин вони почали кидати фаєри в поліцію. Перевернули та підпалили сміттєві контейнери, загорівся один із дерев. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати людей.

Протести відбувалися й у інших містах Сербії — Нові-Сад, Ніш, Крагуєвац та Валєво. У Ніші також застосовували сльозогінний газ. Офіційних даних про кількість постраждалих наразі немає.

Протести в Сербії тривають уже кілька місяців після обвалу даху на відремонтованому залізничному вокзалі в Нові-Саді, внаслідок якого загинули 16 людей. Це сильно похитнуло позиції президента Олександра Вучича та його партії SNS.

«Щовечора ми розгортаємо 3 тисячі поліцейських по всій Сербії, їх б’ють і вони зазнають травм», — заявив Вучич напередодні на телеканалі RTS.

Протестувальники звинувачують владу у корупції, що стала причиною трагедії на вокзалі, та вимагають проведення дострокових виборів, сподіваючись усунути Вучича та його партію. Студенти, опозиційні групи та антикорупційні організації також звинувачують президента та його соратників у зв’язках з організованою злочинністю, насильстві проти політичних опонентів і придушенні свободи ЗМІ, чого вони заперечують.

«Я уважно стежу за подіями в Сербії, де зберігаються занепокоєння щодо прав людини», — написав у Facebook Майкл О’Флагерті, Комісар Ради Європи з прав людини.

«Я засуджую непропорційне застосування сили поліцією у Валєво вчора ввечері та закликаю владу уникати надмірного насильства, припинити свавільні арешти та деескалювати ситуацію».