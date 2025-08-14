Сербію охопили антиурядові протести: десятки постраждалих

У кількох містах Сербії сталися зіткнення між учасниками антиурядових протестів і прихильниками правлячої Сербської прогресивної партії. За офіційними даними, унаслідок інцидентів постраждали 64 особи.

Про це повідомляють Associated Press та РТС.

Найбільш масштабні заворушення відбулися біля офісу керівної партії в Новому Саді. Прихильники президента Александра Вучича кидали фаєри у протестувальників, а ті розбивали вікна офісу. Після цього втрутилася поліція.

Протести також охопили інші регіони країни. У Белграді поліція застосувала сльозогінний газ для розгону груп антиурядових демонстрантів. Мітинги відбулися в Крагуєвці, Чачаку та Ніші.

Проурядові ЗМІ пишуть, що Вучич прибув увечері до табору своїх прихильників у центрі Белграда та назвав протестувальників “бандитами”. За офіційною інформацією, поранення дістали 64 людини, серед них 16 поліцейських.

Вучич зазначив, що країні вдалося уникнути громадянської війни, та пообіцяв арешти причетних до насильства.

Протести в Сербії / Фото: Associated Press

Нагадаємо, антиурядові акції в Сербії тривають із листопада 2024 року після загибелі 15 людей через обвал даху вокзалу в Новому Саді. Протестувальники звинувачують владу в корупції та вимагають відставки президента. Раніше Вучич заявив, що дострокові президентські вибори відбудуться раніше визначеного строку, і він у них не братиме участі.