        Українські ветерани, зокрема двоє з ампутованими кінцівками, перепливли Босфор

        Федір Олексієв
        25 Серпня 2025 15:14
        24 серпня українські ветерани, серед яких двоє з ампутованими кінцівками, перепливли протоку Босфор, подолавши дистанцію 6,5 км від Азії до Європи. Про це повідомив всеукраїнський центр воєнної травми Superhumans Center.

        “Для хлопців було принциповим пройти дистанцію на рівні з нормотиповими людьми, тому вони свідомо не вказали факт інвалідності під час реєстрації. Ще за день до старту їх могли дискваліфікувати, а зараз ми захоплюємось їхніми результатами”, – повідомляє Superhumans.

        Ветеран Павло, який повернувся до плавання вже через два місяці після підриву на міні та ампутації ноги, подолав дистанцію за 1 годину 23 хвилини.

        Триатлоніст Олег, що пережив дві контузії на фронті, завершив заплив за 1 годину 24 хвилини.

        Олександр, який має ампутацію вище коліна і раніше цього року піднявся до базового табору Евересту, переплив Босфор за 1 годину 30 хвилин.

        “Це не просто про спорт. Це про відновлення після війни, про силу характеру та приклад для всіх нас. Дякуємо, що надихаєте!”, – підкреслили у Superhumans Center.


