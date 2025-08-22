        Суспільство

        Уряд ухвалив низку рішень на підтримку ветеранів

        Галина Шподарева
        22 Серпня 2025 15:45
        Засідання Уряду / Фото: t.me/svyrydenkoy
        Засідання Уряду / Фото: t.me/svyrydenkoy

        22 серпня відбулося окреме засідання уряду, присвячене питанням ветеранської політики. За його підсумками ухвалено 11 рішень.

        Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

        Серед ухвалених на підтримку ветерані рішень:

        • схвалення законопроєкту про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів і їхніх родин, гарантує медичну, освітню, соціальну та правову підтримку, передбачає створення ветеранських просторів, надання послуг за кошти держбюджету та увічнення пам’яті загиблих;
        • підтримка законопроєкту про людей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Восени очікується їхнє ухвалення у складі Кодексу законів про захисників і захисниць України;
        • затвердження програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір;
        • спрощення доступу до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спеціальних засобів;
        • надання іноземним військовим, які воюють або воювали у складі ЗСУ, права на безоплатне стоматологічне лікування;
        • ухвалення рішення про компенсацію 50% вартості автоцивілки для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

