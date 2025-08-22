Уряд ухвалив низку рішень на підтримку ветеранів

22 серпня відбулося окреме засідання уряду, присвячене питанням ветеранської політики. За його підсумками ухвалено 11 рішень.
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
Серед ухвалених на підтримку ветерані рішень:
- схвалення законопроєкту про основи державної ветеранської політики, який визначає статуси ветеранів і їхніх родин, гарантує медичну, освітню, соціальну та правову підтримку, передбачає створення ветеранських просторів, надання послуг за кошти держбюджету та увічнення пам’яті загиблих;
- підтримка законопроєкту про людей, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Восени очікується їхнє ухвалення у складі Кодексу законів про захисників і захисниць України;
- затвердження програми адаптації для ветеранів і ветеранок, які втратили зір;
- спрощення доступу до засобів реабілітації — крісел колісних, білих тростин та інших спеціальних засобів;
- надання іноземним військовим, які воюють або воювали у складі ЗСУ, права на безоплатне стоматологічне лікування;
- ухвалення рішення про компенсацію 50% вартості автоцивілки для ветеранів та осіб з інвалідністю внаслідок війни.