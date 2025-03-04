Спорт

Повернулася з Токіо Яна Степаненко, яка пробігла марафон на протезах, збираючи кошти для бійця бригади “Азов”
4 Березня 2025 18:46
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Яну Степаненко, яка на протезах пробігла в Токіо марафон, зустріли прикордонники / Фото: ДПСУ
Яну Степаненко, яка на протезах пробігла в Токіо марафон, зустріли прикордонники / Фото: ДПСУ

Яна Степаненко, яка втратила обидві ноги через ракетний удар росіян по Краматорському вокзалу, щойно повернулася з Токіо, де подолала 5 км марафону на протезах, щоб зібрати кошти на спеціальні спортивні протези для 36-річного бійця бригади спеціального призначення НГУ “Азов”. По поверненню в Україну дівчину першими зустріли та привітали прикордонники.

Про це повідомили в ДПСУ.

Один із найбільших світових забігів серії World Marathon Majors Яна пробігла за годину. Для Яни Токійський марафон був не лише випробуванням сили, а й місією – вона збирає кошти на спеціальні спортивні протези для 36-річного бійця бригади спеціального призначення НГУ “Азов” Олександра Жавненка. У захисника така ж подвійна ампутація, як і у Яни. Тож дівчина хоче допомогти Олександрові повернутися до активного життя.

Прикордонники 7 прикордонного Карпатського загону першими зустріли та привітали 13-річну українку вдома.

“Сьогодні ми вітаємо Яну вдома та дякуємо їй за те, що вона вкотре довела, українці – нація, яку не зламати. Герої не лише на фронті. Вони серед нас і Яна – одна з них. Ця маленька дівчина перетворила біль на силу. Вона прославляє Україну на світовій арені, а ще допомагає військовим повернутися до життя та знайти в собі сили жити далі. Ми дякуємо їй за це”, – розповів прикордонник Олександр Паламарчук.

Прикордонники зустріли Яну Степаненко, яка бігла на протезах марафон в Токіо / Фото: ДПСУ

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