За втечу зі служби брали до $15 тисяч: у чотирьох областях діяла масштабна схема дезертирства

Працівники ДБР та Нацполіції викрили організовану групу, яка за гроші допомагала мобілізованим військовим самовільно залишати місця служби. Схема діяла у чотирьох областях України, а вартість “послуг” сягала 15 тисяч доларів.

Про це повідомили в ДБР.

Схема дезертирства діяла у Волинській, Львівській, Житомирській та Чернівецькій областях. За версією слідства, організаторами були троє цивільних, які раніше проходили військову службу та були зняті з військового обліку.

Фігуранти підшуковували “клієнтів” через родичів військових та організовували втечі з військових частин і навчальних центрів. Вартість такої “послуги” становила від 8 до 15 тисяч доларів та залежала від місця служби, складності втечі й платоспроможності родини.

Учасники групи координували зв’язок із військовими, надавали інструкції щодо втечі, допомагали уникати перевірок та перевозили дезертирів до місць переховування.

Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять фактів незаконного сприяння самовільному залишенню місця служби. Також слідство встановило факт отримання організатором авансу у розмірі 2 тисяч доларів від одного з мобілізованих військовослужбовців.

Під час передачі другої частини коштів у сумі 8 тисяч доларів правоохоронці затримали організатора та двох учасників групи. Крім того, затримали двох військовослужбовців, яких у грудні 2025 року та лютому 2026 року вивезли з військової частини і які перебували у розшуку.

Під час обшуків вилучили транспортні засоби, засоби зв’язку та інші речові докази.

Організатору та двом учасникам схеми повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України. Двом військовослужбовцям повідомили про підозру за ч. 4 ст. 408 КК України — дезертирство в умовах воєнного стану. Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, ще одній учасниці схеми — домашній арешт.