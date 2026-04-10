Членство України не на порядку денному: Рютте назвав країни, які гальмують вступ України до НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що питання вступу України до Альянсу наразі гальмується низкою країн, зокрема Німеччиною, Словаччиною, Угорщиною та США. У найближчій перспективі це рішення ухвалене не буде.

Про це він сказав 9 квітня після виступу в Інституті Рональда Рейгана у США, пише Суспільне.

Рютте нагадав, що на саміті НАТО у Вашингтоні, присвяченому 75-річчю Альянсу, було погоджено незворотний шлях України до членства, однак окремі держави стримують цей процес.

“Не думаю, що зараз членство України в Альянсі перебуває на столі”, — зазначив генсек НАТО.

Він також підкреслив, що не очікує розв’язання цього питання на колективному рівні найближчим часом.

Окремо Рютте звернув увагу на те, що НАТО активно переймає український досвід ведення війни, зокрема у сфері застосування дронів та протидії їм.

“Ви майстри у цьому. Зеленський розумно поїхав на Близький Схід допомогти країнам цього регіону протистояти загрозам дронів з Ірану”, — додав він.