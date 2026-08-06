Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі, постраждали четверо людей

Уранці 6 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотником. Медична допомога знадобилася чотирьом людям.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
У Запоріжжі російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Постраждали 51-річна жінка та 52-річний чоловік, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Ще дві жінки віком 84 та 86 років зазнали незначних травм.
Також російські війська вдарили керованими авіабомбами по Юліївці. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок. Під завалами може перебувати 84-річний чоловік.