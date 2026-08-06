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        Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі, постраждали четверо людей

        Галина Шподарева
        6 Серпня 2026 08:49
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        Медики на місці удару по Запоріжжю 6 серпня / Фото: Запорізька ОВА
        Медики на місці удару по Запоріжжю 6 серпня / Фото: Запорізька ОВА

        Уранці 6 серпня російські війська атакували Запоріжжя безпілотником. Медична допомога знадобилася чотирьом людям.

        Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

        У Запоріжжі російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Постраждали 51-річна жінка та 52-річний чоловік, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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        Ще дві жінки віком 84 та 86 років зазнали незначних травм.

        Також російські війська вдарили керованими авіабомбами по Юліївці. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок. Під завалами може перебувати 84-річний чоловік.

        Пошкоджений будинок у Запоріжжі / Фото: Запорізька ОВА

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