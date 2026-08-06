Росіяни вдарили дроном по багатоповерхівці у Запоріжжі, постраждали четверо людей

У Ярославлі після атаки дронів горить один із найбільших НПЗ Росії

Росіяни за лічені хвилини скинули на Суми вісім КАБів: 12 постраждалих

Також російські війська вдарили керованими авіабомбами по Юліївці. Внаслідок атаки було зруйновано житловий будинок. Під завалами може перебувати 84-річний чоловік.

Ще дві жінки віком 84 та 86 років зазнали незначних травм.

У Запоріжжі російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок. Постраждали 51-річна жінка та 52-річний чоловік, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.