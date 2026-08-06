“Усі люблять переможців”: Зеленський зміцнив позиції в очах Трампа на тлі успіхів України, — Politico

Обмін розвідданими між США та Україною повернувся до попереднього високого рівня і допоміг Києву посилити позиції на фронті. Американська інформація також підвищила ефективність українських далекобійних ударів по території Росії.

Про це пише Politico з посиланням на американських сенаторів, експертів і колишніх дипломатів.

Сенатор Марк Ворнер, провідний демократ у комітеті з розвідки, заявив, що бачить ознаки поліпшення обміну розвідданими. На його думку, це допомогло Україні отримати перевагу у війні, завдавати ударів углиб території Росії та зміцнити свої позиції.

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Останніми місяцями Київ активізував удари по Росії, що, за даними видання, дало змогу повернути території та стабілізувати фронт. На початку липня атаки на російську енергетичну інфраструктуру змусили Москву зупинити експорт дизельного пального.

Сенатори Джон Корнин, Роджер Вікер і Тім Кейн також заявили про посилення співпраці й комунікації між США та Україною.

“Усі люблять переможців, і, схоже, Україна переломила хід подій”, — сказав Корнін.

Представник Інституту вивчення війни Джордж Баррос зазначив, що удари по російській енергетичній інфраструктурі стали значно ефективнішими завдяки американським розвідданим. За його словами, вони є частиною ширшої стратегії зі створення реальних втрат для Москви та її схиляння до переговорів.

Баррос також заявив, що американські системи раннього попередження сповіщають Україну про російські ракетні атаки з перших днів війни.

Білий дім не уточнив, чи було офіційно розширено обмін розвідданими, наголосивши, що Дональд Трамп прагне домогтися завершення війни.

Politico зазначає, що на тлі успіхів України президент Володимир Зеленський, схоже, зміцнив свої позиції в очах Трампа. Водночас переговори за посередництва США зупинилися, оскільки американська команда зосередилася на війні з Іраном.

Колишній посол США в Україні Джон Гербст наголосив, що Вашингтон також отримує користь від співпраці, оскільки Україна має високоякісні розвідувальні дані про Росію. Перед липневим візитом до Білого дому Зеленський заявляв, що Київ планує передати Трампу докази допомоги Росії Ірану.