Росія вдарила балістикою по складах АТБ у Дніпрі: є поранені

Російські війська вдень 3 червня завдали балістичного удару по Дніпровському району Дніпропетровської області. Під атакою опинилися склади торговельної мережі АТБ у Дніпрі.

Про наслідки удару повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов.

«Ми їм — бойовий корвет у Кронштадті. А вони нам — склади АТБ з харчами у Дніпрі», — написав він.

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русня воює з туалетним папером, консервованим горошком і чіпсами!

В Дніпрі атакований склад АТБ pic.twitter.com/zn6e7VmsAw — Леся Українка (@LesyaUA7Evropa) June 3, 2026

Голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що внаслідок атаки спалахнула масштабна пожежа на складах торговельної мережі. За його словами, російські війська повторно атакували Дніпровський район.

Внаслідок удару поранення дістали шестеро людей. Троє з них перебувають у важкому стані та були госпіталізовані.

Напередодні вночі російські війська атакували житловий сектор Дніпра. За даними обласної влади, загинули 16 людей, серед яких двоє дітей. Ще 42 особи зазнали поранень.

У Дніпрі 3 червня оголошено День жалоби за загиблими.