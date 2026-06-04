“Хезболла” відкинула нове перемир’я з Ізраїлем, поставивши під загрозу мирні плани Трампа

Підтримуваний Іраном рух «Хезболла» відкинув нову угоду про припинення вогню в Лівані, що може ускладнити спроби президента США Дональда Трампа домогтися ширшого мирного врегулювання на Близькому Сході. Тим часом Іран продовжує наполягати, що припинення бойових дій у Лівані є однією з ключових умов будь-якої угоди з Вашингтоном.

Про це повідомляє Reuters.

Президент Лівану Жозеф Аун заявив, що режим припинення вогню може набути чинності протягом 24 годин після схвалення всіма сторонами. Однак лідер «Хезболли» Наїм Касем відкинув запропоновану США домовленість і заявив, що «опір триватиме».

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При цьому сама «Хезболла» не є стороною угоди, укладеної між Ізраїлем та урядом Лівану за посередництва США, але саме на неї покладається обов’язок припинити атаки.

Паралельно Ізраїль продовжив удари по південному Лівану. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ізраїльські війська не планують залишати зайняті території або припиняти військову операцію.

Командувач сил «Кудс» Корпусу вартових ісламської революції Ірану заявив, що мінімальною вимогою для припинення вогню є відведення ізраїльських військ на позиції, які вони займали до початку війни.

У заяві Корпусу вартових ісламської революції також наголошується, що Ізраїль повинен припинити удари по Лівану, залишити окуповані території та повернутися до міжнародно визнаних кордонів.

Бойові дії між Ізраїлем та «Хезболлою» відновилися 2 березня, коли угруповання почало обстріли на підтримку Ірану після початку американсько-ізраїльських атак. Відтоді бойові дії тривають попри кілька оголошених Вашингтоном перемир’їв.

На цьому тлі напруженість зберігається й у Перській затоці. За даними Reuters, у середу між США та Іраном відбувся один із найінтенсивніших обмінів ударами за останні місяці. Кувейт повідомив про пошкодження аеропорту та десятки постраждалих, тоді як США заявили про проведення нових оборонних операцій проти іранських сил.

Попри загострення, президент США Дональд Трамп заявив, що найближчими днями можуть з’явитися ознаки прогресу в переговорах з Іраном.

«Якщо це станеться, то може статися вже цими вихідними», — сказав Трамп журналістам у Білому домі.

Reuters зазначає, що Тегеран також висуває додаткові умови для потенційної мирної угоди, зокрема доступ до доходів від продажу нафти, послаблення санкцій проти нафтового експорту та зняття американських обмежень щодо іранських портів.

Водночас верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї заявив, що противники Ірану вже зазнали поразки на полі бою і тепер намагаються спровокувати внутрішні розколи в країні.

Окремо Міжнародне агентство з атомної енергії закликало Іран надати інформацію про долю запасів збагаченого урану після ударів по ядерних об’єктах та відновити повноцінні інспекції.