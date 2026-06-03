Трамп заявив, що вилаяв Бібі через удари по Лівану

Президент США Дональд Трамп заявив, що під час телефонної розмови цього тижня різко висловився на адресу прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, намагаючись знизити напруженість у Лівані та зберегти переговорний процес із Іраном, повідомляє Bloomberg.

В інтерв’ю подкасту Pod Force One Трамп підтвердив, що під час розмови використовував лайливі вислови щодо ізраїльського прем’єра, якого ще називають Бібі. За словами президента США, його непокоїло продовження бойових дій у Лівані.

«У певний момент я сказав: “Бібі, ми маємо це зупинити”», — розповів Трамп.

Реклама

Реклама

Водночас американський президент наголосив, що добре ставиться до Нетаньягу та відкинув твердження, що ізраїльський лідер нібито втягнув його у війну проти Ірану.

«Це я почав. Я почав це, тому що вони не можуть мати ядерну зброю. Якби не я, Ізраїлю зараз не існувало б», — заявив Трамп.

За його словами, розмова відбулася в понеділок після того, як Іран пригрозив припинити переговори зі США та посилити обмеження судноплавства в Ормузькій протоці через погрози Ізраїлю завдати ударів по столиці Лівану Бейруту.

Трамп також повідомив, що того ж дня спілкувався з представниками «Хезболли». За його словами, угруповання та Ізраїль погодилися припинити взаємні обстріли, а ізраїльські сили відмовилися від рейдів у Бейруті.

Після розмови між Трампом і Нетаньягу бойові дії на півдні Лівану продовжилися. Водночас Ізраїль утримався від ударів по Бейруту, а атаки безпілотників «Хезболли» по території Ізраїлю стали менш інтенсивними.