Генштаб підтвердив удари по Сизранському НПЗ та морському порту у Краснодарському краї у РФ

У ніч на 5 грудня підрозділи Сил оборони України уразили інфраструктуру морського порту у місті Темрюк Краснодарського краю РФ. Також було завдано ударів по НПЗ “Сизранський” у Самарській області.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

Темрюцький морський порт здійснює відвантаження генеральних, наливних (зріджений природний газ і хімічні вантажі), навалочних та насипних вантажів. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії.

Реклама

Реклама

Зафіксовано влучання по території об’єкта з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.

Також вночі Сили оборони завдали ударів по потужностях нафтопереробного заводу “Сизранський” у Самарській області РФ. Щорічний об’єм переробки цього НПЗ складає від 7 до 8.9 млн тонн нафти на рік. Задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Зафіксовано влучання БпЛА по території НПЗ з подальшою пожежею. За попередньою інформацією, уражено одну з установок підприємства.

Крім того, підтверджено й результати нещодавнього ураження Саратовського НПЗ – пошкоджено установку первинного очищення нафти ЕЛОУ-АВТ-6. Станом на початок грудня 2025 року завод повністю призупинив первинну переробку сирої нафти та функціонує на рівні менше ніж 50% від проєктної потужності, з повною зупинкою ключових установок.