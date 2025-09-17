З початку року українські бізнеси здійснили понад 8 тисяч релокацій

За перші вісім місяців 2025 року український бізнес здійснив 8 345 релокацій по країні. Найпопулярнішим регіоном для переїздів залишається Київ.

За даними “Опендатабот“, кількість переїздів стабілізувалася та навіть на 10% нижча, ніж до початку повномасштабної війни. Переїзди відбуваються майже так само активно, як і торік, при цьому деякі компанії змогли змінити локацію кілька разів.

Найчастіше переїжджають бізнеси сфери торгівлі — кожен третій з усіх релокованих. Також популярні компанії будівельної сфери (6%), аграрного сектору (5%) та нерухомості (5%).

Основні маршрути проходять до та з Києва. Найбільше компаній переїхало зі столиці до Київської області (494), Дніпропетровської області (379), а у зворотному напрямку з Київщини до Києва — 378. До Харківщини переїхало 358 компаній, а з Дніпропетровщини до столиці — 336.

Варто зазначити, що Харківщина цьогоріч загалом у лідерах: у прифронтовий регіон переїхало більше бізнесів, аніж виїхали з нього: +374 компанії цьогоріч. Схожа картина у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях. Натомість у столиці — зворотна тенденція: звідти виїхало на 657 компаній більше, ніж приїхало. Далі за від’ємним балансом ідуть Дніпропетровська область (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62).

Загалом найбільше бізнесу виїхало саме зі столиці — 2 909 компаній, це 36% від загалу. Серед інших регіонів-донорів варто відзначити Дніпропетровщину (824 компанії), Київщину (770), Одещину (507) та Львівщину (451).

Водночас Київ залишається і головним пунктом призначення, куди переїжджає бізнес — 2 252 компанії обрали його новим місцем роботи. Наслідують Київщина (847), Харківщина (742), Дніпропетровщина (722) та Львівщина (613).