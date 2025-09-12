        Економіка

        Харківський “Салтівський хлібзавод” визнали банкрутом

        Федір Олексієв
        12 Вересня 2025 16:40
        Салтівський хлібзавод / Фото: Всеукраїнська асоціація пекарів
        Господарський суд Дніпропетровської області визнав банкрутом “Салтівський хлібзавод” і відкрив щодо нього ліквідаційну процедуру на 12 місяців.

        Про це повідомляє Ґвара Медіа з посиланням на ухвалу суду.

        Підприємство має борги перед “Торговим домом “Новаагро” на понад 1 млн грн. До цієї суми входять 30,2 тис. грн судового збору, 72 тис. грн авансу арбітражному керуючому та понад 1,9 млн грн основної заборгованості.

        Водночас Головне управління ДПС у Дніпропетровській області звернулося до суду з клопотанням перевірити фінансовий стан заводу та надати документи за 2018–2025 роки.

        Податкова також просить відкласти затвердження ліквідаційного балансу до завершення перевірки та провести аналіз на предмет можливих ознак фіктивного банкрутства.


