Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру вперше відвідав Україну

Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у суботу прибув до Києва з офіційним візитом та провів зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє RTP.

Це перший візит Монтенегру до України з моменту вступу на посаду глави уряду та перший візит європейського лідера після саміту Європейської ради, який відбувся у четвер. До цього прем’єр Португалії мав лише дві особисті зустрічі із Зеленським — у Лісабоні в травні 2024 року та в жовтні цього року в Копенгагені.

Монтенегру прибув до української столиці нічним поїздом із Польщі разом із міністром оборони Нуну Мелу. У Києві він також запланував зустрічі з прем’єр-міністеркою України Юлією Свириденко та головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Реклама

Реклама

Коментуючи візит, очільник уряду Португалії заявив, що він має особливе значення як прояв постійної підтримки України з боку Лісабона від початку повномасштабної агресії Росії. За його словами, Україна нині потребує фінансової допомоги, і Португалія надає її в межах двосторонніх програм — гуманітарних, соціальних, військових та політичних.