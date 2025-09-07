У Португалії держкомісія представила перший звіт про аварію фунікулера

Фунікулер у Лісабоні, ймовірно, обвалився через поломку троса. Як передає Reuters, через три дні після трагедії в Португалії держкомісія представила перший звіт про подію.

Вагони жовтого трамвайчика, який перевозить людей по крутому схилу в Лісабоні, проїхали «не більше шести метрів», після чого «раптово втратили врівноважуючу силу, що забезпечується тросом, який їх з’єднує», йдеться в звіті португальського Управління з розслідування авіаційних і залізничних подій. Чому гальма не змогли зупинити фунікулер, поки залишається незрозумілим.

Реклама

Реклама

В результаті інциденту вагончик врізався в будівлю на високій швидкості. Загинули щонайменше 22 людини, ще 16 постраждали. Міська рада Лісабона оголосила триденну жалобу, починаючи з 4 вересня.