        У Португалії держкомісія представила перший звіт про аварію фунікулера

        Віктор Алєксєєв
        7 Вересня 2025 11:36
        Більшість загиблих під час аварії фунікулера в Лісабоні - іноземці / Фото AP Photo
        Фунікулер у Лісабоні, ймовірно, обвалився через поломку троса. Як передає Reuters, через три дні після трагедії в Португалії держкомісія представила перший звіт про подію.

        Вагони жовтого трамвайчика, який перевозить людей по крутому схилу в Лісабоні, проїхали «не більше шести метрів», після чого «раптово втратили врівноважуючу силу, що забезпечується тросом, який їх з’єднує», йдеться в звіті португальського Управління з розслідування авіаційних і залізничних подій. Чому гальма не змогли зупинити фунікулер, поки залишається незрозумілим.

        В результаті інциденту вагончик врізався в будівлю на високій швидкості. Загинули щонайменше 22 людини, ще 16 постраждали. Міська рада Лісабона оголосила триденну жалобу, починаючи з 4 вересня.


