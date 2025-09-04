Катастрофа на фунікулері у Лісабоні: серед 16 загиблих — українець

16 людей загинули та понад 20 зазнали травм поранення внаслідок сходження з рейок популярного серед туристів фунікулера “Глорія” в Лісабоні. Серед загиблих є українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС.

“За інформацією посольства України в Португалії, у катастрофі фунікулера в Лісабоні загинув один громадянин України, 1971 року народження. Українські дипломати поінформували родичів загиблого”, – розповіли в міністерстві.

Аварія сталася напередодні ввечері, 3 вересня. Два вагони, кожен із яких може перевозити близько 40 пасажирів, по черзі підіймаються та спускаються схилом завдяки електродвигунам, які тягнуть з’єднувальний трос. За словами рятувальників, цей трос обірвався. Вагон зайшов у поворот надто швидко, врізався в будівлю та перекинувся.