У Лісабоні зійшов з рейок фунікулер Gloria: 15 загиблих і десятки поранених

У столиці Португалії Лісабоні сталася трагедія — з рейок зійшов фунікулер Gloria, внаслідок чого загинуло 15 людей, ще 24 отримали поранення.

За даними CNN Portugal, п’ятеро постраждалих перебувають у тяжкому стані, серед них є дитина.

Влада міста оголосила триденну жалобу. Поліція та прокуратура розпочали розслідування обставин аварії.

Фунікулер Gloria, розрахований на перевезення до 42 пасажирів, вважається одним із символів Лісабона та користується популярністю серед туристів.

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття з приводу трагедії. Він заявив, що глибоко засмучений катастрофою, та від імені українського народу передав слова підтримки родинам загиблих, а також президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі та прем’єр-міністру Луїшу Монтенегру.