Під Києвом пасажирський потяг збив чоловіка: він загинув на місці

На Фастівщині під колесами пасажирського потяга загинув місцевий житель, поліція Київської області розслідує обставини трагедії на залізниці, повідомляє Поліція Київщини.

За даними правоохоронців, повідомлення про подію надійшло від чергової по станції. На 915-му кілометрі в межах станції Снітинка смертельні травми отримав 26-річний чоловік.

Попередньо встановлено, що пасажирський потяг сполученням Конотоп–Фастів–Житомир збив чоловіка, який сидів на залізничних коліях. Від отриманих травм він помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.