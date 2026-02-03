Зеленський: “Удар Росії по Україні порушив домовленості з США — мають бути наслідки”

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія порушила обіцянку “енергетичного перемир’я” та здійснила один із наймасштабніших ракетних ударів по Україні, чим порушила всі домовленості з американською стороною.

Про це Володимир Зеленський сказав під час спільної пресконференції з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

“Усі бачать погоду – найбільш складні дні, найбільш холодні дні саме цієї зими зараз, і саме удари по інфраструктурі, передусім по енергетиці, щоб позбавити людей можливості мати електрику, опалення, позбавити людей тепла і влаштувати блекаут, – це справжнє ставлення Росії до всього, що відбувається. Ми будемо контактувати з американською стороною щодо цього. Я розраховую, що партнери не мовчатимуть про те, що відбувається”, – сказав Глава держави.

Зеленський та Рютте обговорили оперативне постачання ракет для систем Patriot і залучення нових країн-партнерів до програми PURL, що дає змогу купувати в Америки дефіцитні ракети для ППО.

“Проти балістики працюють найбільш ефективно – ви це знаєте – “петріоти”. Це означає, що потрібні ракети, більше ракет для “петріотів”. І потрібно, щоб постачання було максимальним, оперативним. І ми над цим працюємо. І я вдячний Марку за те, що він у цьому дуже сильно допомагає”, – зазначив Президент.

Ішлося також про отримання ліцензій у Європі для виробництва необхідних засобів захисту, зокрема ракет для американських систем ППО, та координацію зусиль із партнерами для збереження євроатлантичної співпраці.

“Те, що є зараз на складах у наших партнерів, має реально працювати на захист. Те, що ми можемо виробити разом, – а це майже все, що й потрібно Європі, – ми повинні виробляти максимально. Треба досягти такого рівня співпраці, у тому числі завдяки програмам, таким як SAFE”, – сказав Зеленський.

Марк Рютте зазначив, що НАТО продовжує підтримувати Україну, і відзначив підтримку української оборонної промисловості за допомогою прямих інвестицій та проєкти спільного виробництва. Рютте зазначив, що Україна має отримати надійні гарантії безпеки та військову підтримку з боку партнерів.