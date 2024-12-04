Умєров презентував президенту України концепцію запровадження інституції військового омбудсмена

Міністр оборони України Рустем Умєров презентував президенту Володимиру Зеленському концепцію створення інституції військового омбудсмена.

Про це Умєров написав у Facebook.

Зазначається, що створення цієї інституції має на меті забезпечення системного захисту прав українських військовослужбовців.

“Військовий омбудсмен отримає всі необхідні інструменти для ефективної роботи: захисту прав військових, резервістів та їхніх родин, а також для аналізу і вирішення системних проблем”, — підкреслив міністр.

Зеленський доручив підготувати відповідний законопроєкт, який найближчим часом буде внесено на розгляд Верховної Ради.