Політика

Умєров презентував президенту України концепцію запровадження інституції військового омбудсмена
4 Грудня 2024 11:05
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зеленська, Умєров
Рустем Умєров / Фото з відкритих джерел

Міністр оборони України Рустем Умєров презентував президенту Володимиру Зеленському концепцію створення інституції військового омбудсмена.

Про це Умєров написав у Facebook.

Зазначається, що створення цієї інституції має на меті забезпечення системного захисту прав українських військовослужбовців.

“Військовий омбудсмен отримає всі необхідні інструменти для ефективної роботи: захисту прав військових, резервістів та їхніх родин, а також для аналізу і вирішення системних проблем”, — підкреслив міністр.

Зеленський доручив підготувати відповідний законопроєкт, який найближчим часом буде внесено на розгляд Верховної Ради.


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