Олена Зеленська назвала кількість жертв сексуального насильства з боку РФ та закликала забезпечити виплату репарацій

Перша леді України Олена Зеленська заявила, що одним із пріоритетів держави є реалізація закону про соціальний і правовий статус осіб, які постраждали від сексуального насильства, пов’язаного зі збройною агресією РФ, а також забезпечення механізму невідкладних проміжних репарацій для таких людей.

Про це вона сказала під час заходу на підтримку жінок та їхнього лідерства, організованого Великою Британією за участю Канади та Австралії.

За словами першої леді, постраждалі від воєнних злочинів не повинні роками чекати на справедливість і допомогу.

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«Такі виплати наразі фінансує не Росія, як мало б бути, а міжнародні партнери через Global Survivors Fund, бо постраждалі не повинні чекати. Сам факт такого відшкодування дає їм відчуття справедливості, якої так прагне кожен, хто зазнав горя», — наголосила Олена Зеленська.

Вона закликала міжнародних партнерів забезпечити стабільне функціонування цього механізму, а також продовжувати підтримку центрів допомоги постраждалим і громадських організацій, які працюють із жінками.

Перша леді зазначила, що за даними пілотного проєкту невідкладних проміжних репарацій щонайменше 331 жінка та 19 дівчат пережили сексуальне насильство з боку російських окупантів. Водночас вона наголосила, що реальна кількість таких випадків може бути значно більшою, адже не всі постраждалі готові розповідати про пережите.

Під час виступу Олена Зеленська також навела історії українок, які загинули або постраждали внаслідок російських атак. Зокрема, вона згадала 29-річну Вероніку Чуян, яка загинула дорогою до укриття під час обстрілу Києва, та 89-річну вчительку Аллу Уманську, чий будинок був зруйнований російською ракетою.

«Вони мали право жити у своїй країні й у своїх містах спокійно та мирно, як усі жінки світу. Але ось що з ними зробила Росія», — сказала дружина президента.

За словами Олени Зеленської, від початку повномасштабної війни внаслідок російської агресії в Україні загинули понад 5 тисяч жінок і дівчат, ще більш ніж 14 тисяч отримали поранення.

«Необхідно, щоб відповідь на цю війну узгоджувалася з тим, що 25 років тому було включено до резолюції 1325, а саме – зі справедливістю для постраждалих. Бо справедливість навіть для однієї людини сьогодні – це справедливіший світ для всіх нас завтра», — підсумувала перша леді.