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Україна розпочне масове виробництво військових роботів

12 Березня 2024 21:17
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні розпочинається масове виробництво роботизованих наземних платформ, які покликані зберегти життя військових на полі бою.

Про це йдеться в його дописі у Telegram.

На полігоні випробували понад 50 таких роботизованих комплексів. Зокрема, це були платформи-камікадзе, турелі, платформи для знищення позицій і техніки, мінування та розмінування, евакуації поранених та підвезення боєприпасів.

Як пояснив Федоров, основна мета наземних роботів — зменшити участь людини на полі бою, щоб зберегти життя і здоров’я українських військових.

«Наземні роботизовані комплекси стануть наступним геймчейнджером цієї війни, яким вже є дрони. Це асиметрична відповідь на кількісну перевагу ворога», — наголосив він.

Випробовування роботів, призначених для допомоги військовим / Фото з ТГ-каналу Михайла Федорова

Міністр зазначив, що роботи успішно показали себе на полігоні, і за кілька місяців надійдуть на поле бою. За словами Федорова, сотні різних платформ закуплять через фандрейзингову платформу UNITED24.

Федоров також додав, що на платформі Brave1 зареєстровано вже понад 140 роботизованих систем, 96 з них пройшли оборонну експертизу. Крім того, 14 розробок кодифіковано за стандартами НАТО. Частина із цих роботів уже працює на фронті.


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