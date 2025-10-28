Кокаїн, альфа-PVP, амфетамін: на Львівщині вилучили 27 кг наркотиків на майже 42 млн грн

У Львівській області викрили канал постачання особливо небезпечних наркотичних засобів і психотропних речовин з Польщі до України.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За даними слідства, 45-річний житель Києва, спільно з невстановленою на даний час слідством особою, закупив велику партію наркотичних засобів та психотропних речовин за кордоном. Для контрабандного переміщення нарковантажу в Україну з метою збуту залучили 34-річну киянку. Жінка мала виконати роль кур’єра.

Реклама

Реклама

19 жовтня жителька Києва, керуючи автомобілем Renault Scenic, прибула в зону митного контролю Львівської митниці. Під час перевірки транспортного засобу правоохоронці звернули увагу на зміни в його конструкції.

У результаті поглибленого огляду виявили спеціально облаштовану схованку в днищі авто, з якої вилучено:

особливо небезпечну психотропну речовину альфа-PVP — 20,587 кг (20 пакувань);

наркотичний засіб кокаїн — 6,454 кг (5 пакувань);

психотропну речовину амфетамін — 564 г (1 пакування).

Загальна вага вилучених речовин становить понад 27 кг, а їх орієнтовна вартість за цінами «чорного» ринку майже 42 млн грн.

У ході досудового розслідування жителям Києва повідомлено про підозри:

жінці — за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 305 КК України (закінчений замах на контрабанду наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів в особливо великих розмірах);

чоловіку — за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 307 КК України (закінчений замах на незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних та особливо небезпечних психотропних речовин у особливо великих розмірах, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Встановлюються усі причетні до організації наркоканалу особи.