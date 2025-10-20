Нацполіція перекрила канал постачання кокаїну з Іспанії: вилучено наркотиків на 27 млн гривень

Правоохоронці ліквідували міжнародний канал контрабанди кокаїну з Іспанії до України. Під час спецоперацій у Києві та Одесі вилучено понад 5,7 тисяч доз наркотиків і затримано трьох підозрюваних в постачанні наркотиків.

Про це повідомили в Нацполіції.

У ході проведення досудового розслідування поліцейські встановили, що трансфер кокаїну з Королівства Іспанія до України, а саме – до Києва та Одеси, організували учасники злочинного угруповання.

Наркотики зловмисники переправляли через кордон та надалі направляли спільникам з обох міст, використовуючи послуги однієї з популярних логістичних компаній. З метою забезпечення конспірації фігуранти використовували вигадані дані отримувачів.

Правоохоронці встановили особи двох наркоділків зі столиці. Ними виявилися чоловіки 38 та 27 років. У ході спецоперації поліцейські вилучили пресовані брикети з кокаїном загальною вагою 3 кг.

“За результатами проведення слідчих дій поліцейські запобігли потраплянню на «чорний» ринок загалом понад 5,7 тисячі доз наркотиків. Збут такої партії наркотовару міг принести ділкам близько 27 мільйонів гривень незаконного прибутку”, – розповіли в Нацполіції.

Крім того, оперативники викрили й зловмисника з Одеси, який окрім кокаїну реалізовував “клієнтам” із різних областей канабіс. Правоохоронці провели невідкладні обшуки за місцем мешкання та в автомобілі фігуранта, а також огляд місця події, у ході яких виявили та вилучили понад 1,1 кг кокаїну, 1,6 кг канабісу, 114 рослин конопель, устаткування для культивування нарковмісних рослин, електронні ваги, мобільні телефони, «чорнові» записи та транспортні засоби.

Всіх підозрюваних затримали, їм інкримінують незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів – ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.