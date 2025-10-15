Трамп: ХАМАС повинен скласти зброю, інакше США “зроблять це насильно”

Президент США Дональд Трамп заявив, що представники ХАМАС запевнили його команду у готовності роззброїтися після домовленостей про припинення вогню. Водночас він попередив, що якщо угруповання не виконає обіцянку, «воно буде роззброєне силою».

Про це повідомляє Times of Israel.

Під час брифінгу у Білому домі Трамп розповів, що ХАМАС передав через його «людей» — спеціального посланця США Стіва Віткоффа та зятя Джареда Кушнера — обіцянку скласти зброю. «Вони або роззброяться, або ми їх роззброїмо», — сказав американський президент.

Реклама

Реклама

За даними Times of Israel, Віткофф і Кушнер минулого тижня зустрілися в Шарм-еш-Шейху з головним переговірником ХАМАС Халілом аль-Хаєю, щоб запевнити, що Вашингтон контролює виконання домовленостей про припинення війни в Газі.

Угода про припинення вогню, укладена за посередництва США, набула чинності у п’ятницю. За її умовами ХАМАС мав звільнити 20 заручників, які залишалися живими, і передати тіла загиблих. Однак група повернула лише частину тіл, що викликало занепокоєння Трампа.

Президент написав у Truth Social, що «робота ще не завершена, бо мертві не повернулися, як було обіцяно». Він також повідомив, що розпочинається «друга фаза» його 20-пунктного плану, яка передбачає післявоєнне врегулювання і відновлення Гази під керівництвом тимчасового уряду палестинських технократів.

Трамп також заявив, що ХАМАС «неправдиво повідомив» кількість тіл, які міг передати, і попередив, що роззброєння угруповання може відбутися «швидко і, можливо, насильницьки».

Крім того, президент прокоментував страти ХАМАС десятків осіб, звинувачених у співпраці з Ізраїлем після початку перемир’я. Він назвав убитих «членами банд» і зазначив, що такі дії його «не турбують».