Італію охопили страйки й транспортний колапс через позицію уряду щодо Палестини

В Італії прокотилася хвиля демонстрацій та страйків на тлі відмови уряду Джорджії Мелоні визнавати Палестину. Як пише низка європейських ЗМІ, акції солідарності з палестинцями охопили великі міста країни та призвели до зупинки транспорту й перебоїв у роботі інфраструктури.

Масові протести в Італії: демонстранти вимагають від Мелоні визнати Палестину / Фото: AP

За даними Al Jazeera, 22 вересня відбулися блокування портів у Генуї, Трієсті й Ліворно. У Римі та Мілані протестувальники перекривали дороги, що спричинило масштабні затори та колапс громадського транспорту.

Демонстранти звинувачують уряд у пасивності та вимагають негайно приєднатися до країн ЄС, які вже ухвалили рішення про визнання Палестини.

Прем’єрка Джорджія Мелоні утримується від такого кроку, пояснюючи, що це питання має вирішуватися спільно на рівні Євросоюзу. Натомість опозиція й активісти заявляють, що затягування з рішенням лише підливає олії у вогонь соціальної напруги.

Аналітики відзначають: масштаб протестів і транспортний параліч стали одними з найсерйозніших викликів для уряду Мелоні з часу початку війни в Газі.