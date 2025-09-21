Велика Британія, Канада та Австралія визнали Палестину незалежною державою

Велика Британія, Канада та Австралія офіційно визнали Палестину як незалежну державу. Це узгоджений крок трьох традиційних союзників Ізраїлю на тлі зростаючого міжнародного обурення гуманітарною катастрофою в Газі, спричиненою ізраїльським наступом, пише Financial Times.

Оголошення пролунало напередодні Генеральної асамблеї ООН, де до цього процесу приєднається також Франція та низка інших держав. Таким чином, три країни Співдружності стали першими серед «Великої сімки», які зробили цей крок.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що це рішення спрямоване на відновлення надії на мир і реалізацію принципу двох держав: «Сьогодні ми офіційно визнаємо Державу Палестина».

Міністр закордонних справ Палестини Варсен Агабекян Шагін привітала крок, назвавши його наближенням до суверенітету й незалежності: «Це може не завершити війну завтра, але це рух уперед».

Ізраїль, своєю чергою, розкритикував визнання, назвавши його «нагородою для ХАМАС». У МЗС країни наголосили, що така політика іде на користь «джихадистській ідеології».

Прем’єр Канади Марк Карні зазначив, що перспектива двох держав «постійно й серйозно руйнується» як діями ХАМАС, так і уряду Ізраїлю. А глава австралійського уряду Ентоні Албаніз підкреслив, що рішення його країни є «частиною міжнародних зусиль, спрямованих на відновлення імпульсу для мирного врегулювання».

Визнання Палестини Великою Британією, Канадою та Австралією ще більше ізолює Ізраїль на міжнародній арені, де тривають заклики до бойкотів ізраїльських компаній, діячів культури, науки й спорту. Водночас уряд Біньяміна Нетаньягу, який користується підтримкою президента США Дональда Трампа, продовжує військову кампанію в Газі та розширює єврейські поселення на Західному березі.

Нині Палестину визнають близько 150 держав-членів ООН. Португалія вже підтвердила свій намір зробити аналогічну заяву найближчим часом, а слідом за нею очікують крок Бельгії.

Однак Палестина досі не є повноцінною державою, оскільки Ізраїль контролює її кордони і не тільки.

Зазначимо, що Україна визнала Палестину майже 40 років тому – у 1988 році.