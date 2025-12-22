За добу на фронті відбулося 223 бойові зіткнення, найінтенсивніше — на Покровському напрямку

Розпочалася 1 398-ма доба повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 223 бойові зіткнення, повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Противник завдав одного ракетного та 18 авіаційних ударів, скинув 50 керованих авіабомб, застосував 3 248 дронів-камікадзе та здійснив 3 177 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ракетні війська та артилерія Сил оборони за добу уразили район зосередження особового складу противника та ще один важливий об’єкт російських загарбників.

Найінтенсивніші бойові дії тривали на Покровському напрямку, де відбулося 57 бойових зіткнень. Активні атаки противник також здійснював на Костянтинівському, Лиманському, Південно-Слобожанському, Олександрівському та інших напрямках. На Волинському й Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

За даними Генштабу, загальні втрати російських окупантів за минулу добу склали 1 120 осіб. Також українські воїни знищили три танки, дві бойові броньовані машини, 10 артилерійських систем, 109 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 64 одиниці автомобільної техніки противника.